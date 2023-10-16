Путин и лидеры Ближнего Востока обсудили ситуацию в регионе. Содержание переговоров

Президент России Владимир Путин созвонился с руководителями Египта, Израиля, Ирана, Палестины и Сирии, с которыми обсудил обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование арабо-израильского конфликта.

Обострению в регионе было частично посвящено оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, на котором Путин рассказал о первых прошедших беседах с ближневосточными коллегами - президентами Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, Ирана Эбрахимом Раиси, Палестины Махмудом Аббасом, Сирии Башаром Асадом. Помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал беседу с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху до полета Путина в Пекин.

ТАСС собрал основное о содержании и контексте переговоров.

Телефонная дипломатия

Кремль в одном сообщении передал содержание разговоров с руководителями арабских стран и Ирана. Путин и его коллеги выразили обеспокоенность эскалацией боевых действий и опасение его перерастанием в региональную войну.

Отдельное внимание собеседники уделили гуманитарному кризису в секторе Газа, острой необходимости прекращения огня и гуманитарного перемирия для экстренной помощи всем нуждающимся. Путин назвал неприемлемым любое насилие в отношении мирных граждан.

Причиной обострения в Кремле называют длительный застой в процессе урегулирования. Принципиальная позиция РФ - возобновление этого процесса для долгосрочного и справедливого решения проблемы, создание независимой Палестины - мирного соседа Израиля. Россия готова усилить координацию со всеми конструктивными партнерами, чтобы скорее остановить боевые действия, это предусматривает и проект резолюции, внесенный в Совбез ООН.

В разговоре с ас-Сиси Путин отдельно обсудил помощь Египта в эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа.

Разговор с Нетаньяху

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин проинформировал Нетаньяху о переговорах с ближневосточными руководителями, а также о шагах России по нормализации обстановки и предотвращения гуманитарной катастрофы в Газе. Москва готова вести работу для разрешения конфликта мирными средствами, отмечает пресс-служба российского лидера.

Президент РФ выразил соболезнования родным и близким погибших израильтян и неприятие любых действий, жертвами которых становятся мирные люди.

В свою очередь газета Haaretz без подробностей сообщила, что главной темой беседы стала ситуация вокруг сектора Газа.

Из ближневосточных столиц

Согласно сообщению администрации президента Ирана, Раиси назвал происходящее в секторе Газа "преступлениями Израиля", которые нужно прекратить. Гибель мирных граждан может стать причиной для широкомасштабного военного противостояния в регионе, заявил он. В число тем для обсуждения вошли "события на Кавказе", подробностей иранская сторона не привела.

Асад и Путин согласились, что необходимо прекратить обстрелы со стороны Израиля и доставить гуманитарную помощь мирным жителям Газы, сообщает канцелярия лидера Сирии.

Об обсуждении гуманитарной помощи сообщила и канцелярия президента Египта. Лидеры стран также договорились "серьезно работать над устранением причин" кризиса.

Президент Палестины высоко оценил поддержку Путиным прав палестинского народа и необходимость справедливого мира на Ближнем Востоке в соответствии с международными резолюциями, сообщило агентство WAFA о переговорах Аббаса с российским лидером.

Переговоры на фоне готовящейся атаки

Власти Израиля заявляли о скорой наземной операции в Газе. Израильский посол в США Майкл Герцог заверял, что его страна не планирует оккупировать сектор. Однако Нетаньяху отметил, что бои будут продолжаться вплоть до победы и уничтожения ХАМАС.

Обостряется ситуация и на израильско-ливанской границе: Израиль эвакуирует приграничные районы и грозит "смертоносным ответом" действующей на юге Ливана организации "Хезболлах". Стороны обмениваются обстрелами.

Переговоры со всеми региональными игроками ведет прибывший на Ближний Восток госсекретарь США Энтони Блинкен. Помимо Израиля, откуда началось его турне, дипломат уже посетил Иорданию, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Египет. По словам Блинкена, все его собеседники заверили, что не хотят расширения конфликта.

По телефону конфликт и его урегулирование ранее обсуждали президенты РФ Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган, они выразили готовность содействовать прекращению огня и переговорам сторон. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел уже пять телефонных разговоров с президентом США Джо Байденом и пригласил его в страну. Среди ключевых собеседников израильского премьера - президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.