Дума рассмотрит законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Депутаты также обсудят документ об уточнении положений закона о выборах президента России

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании планируют обсудить законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), рассмотреть изменения в закон о выборах президента РФ и поправки к закону об экспорте газа, разрешающие зарубежные поставки сжиженного природного газа (СПГ) без привязки к конкретным месторождениям.

Законопроект об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ будет рассмотрен в первом чтении. Как сообщил ранее журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, второе чтение должно пройти 18 октября. Окончательно закон, как ожидается, будет принят 19 октября.

Документ был внесен в Госдуму 13 октября. Его соавторами выступили практически все депутаты нижней палаты. Законопроектом предлагается отменить статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", которая содержит положение именно о ратификации договора, подписанного от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Также парламентарии предлагают изменить название федерального закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний" на "О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, раз США не ратифицировали этот документ. Соответствующий вопрос - за Госдумой, подчеркнул глава государства. Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, решение об отзыве ратификации соответствует национальным интересам РФ и "будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор".

Закон о выборах президента

Законопроект об уточнении положений закона о выборах президента России будет рассмотрен Госдумой в первом чтении. Документ в октябре внесла на рассмотрение палаты группа депутатов и сенаторов во главе с председателями комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом.

Согласно инициативе при проведении предвыборной агитации на выборах президента не допускается использование сайтов, доступ к которым ограничен Роскомнадзором. Такое ограничение уже установлено законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". Законопроект также разрешает составлять в электронном виде реестр заявлений о предоставлении гражданам возможности проголосовать вне помещения для голосования в день выборов. По действующим нормам участковая избирательная комиссия регистрирует все поданные заявления (устные обращения) непосредственно в день их подачи в специальном реестре, который по окончании голосования хранится вместе со списком избирателей.

Уточняется, что на заседания избирательных комиссий могут быть аккредитованы только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора. Устанавливается также, что фото- и видеосъемку на избирательных участках смогут проводить только лица, имеющие на это право в соответствии с законом, при этом необходимо исключить нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей.

Кроме того, законопроект закрепляет правило, что в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата он обязан представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме. При этом уточняется, что членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса не могут быть лица, подвергнутые административному наказанию, до окончания срока такого наказания. Сейчас такими членами избирательных комиссий не могут быть лица, подвергнутые административному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, в течение одного года со дня вступления в законную силу решения суда.

Акцизы и НДПИ

Госдума также рассмотрит в первом чтении инициированный группой депутатов проект поправок к закону об экспорте газа, разрешающий зарубежные поставки сжиженного природного газа без привязки к конкретным месторождениям. Как подчеркнул ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, есть поручение президента, "причем срок стоит конкретно до 1 ноября, поэтому до конца октября этот законопроект надо рассмотреть, и причем учесть все замечания". Ранее с предложением о таких изменениях, необходимых, в частности, проекту "Мурманский СПГ", выступал глава "Новатэка" Леонид Михельсон. В свою очередь Министерство энергетики и правительство поддержали законопроект, сообщил ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

По его словам, Минэнерго не видит угроз конкуренции СПГ и трубопроводного газа после принятия данного законопроекта.

Кроме того, парламентарии рассмотрят в первом чтении законопроект, который повышает НДПИ на газ в России с 1 августа 2024 года до конца 2026 года в связи с индексацией оптовых цен на газ. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ были внесены правительством РФ. Дополнительное увеличение ставки НДПИ на газ предусмотрено в целях изъятия в пользу федерального бюджета дополнительных доходов, возникающих у налогоплательщиков в результате опережающей индексации оптовых цен на газ.

Оптовые цены на газ для всех потребителей (как для промышленности, так и для населения) в 2024 году будут индексированы на 11,2%, а в 2025 году - на 8,2%, следует из прогноза Минэкономразвития РФ. Кроме того, регулируемые цены на газ для промпотребителей проиндексируют еще на 10% уже с 1 декабря.

Также депутаты рассмотрят в первом чтении вопросы о повышении акцизов на табак и алкоголь. Так, с 2024 года акциз на сигареты повышается на 3% от ранее запланированного уровня, а с 1 мая 2024 года вырастут ставки акцизов на различные виды алкогольной продукции, в частности, акциз на вина может вырасти втрое.