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обновлено 16 октября, 21:53
Военная операция на Украине

МИД РФ: охрана ЗАЭС почти каждый день нейтрализует украинские летательные аппараты

ООН, 17 октября. /ТАСС/. Охрана Запорожской АЭС (ЗАЭС) почти на ежедневной основе нейтрализует беспилотные летательные аппараты, запущенные Украиной. С таким заявлением выступил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

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"С июля 2022 года имеют место атаки беспилотных летательных аппаратов и эпизоды огневого воздействия со стороны Вооруженных сил Украины на город Энергодар. <...> В настоящее время охраной станции почти на ежедневной основе нейтрализуются многочисленные летательные аппараты, запущенные украинскими боевиками с целью атак и провокаций в отношении станции", - сказал он на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению.
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