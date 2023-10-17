МИД РФ заявил, что атаки Киева на ЗАЭС были бы невозможны без поддержки Запада

ООН, 17 октября. /ТАСС/. Постоянные попытки нападения киевских властей на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) стали возможными благодаря поддержке западных стран. С таким заявлением выступил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

"Безрассудные действия Украины на ЗАЭС были бы невозможны без постоянной политической поддержки, оказываемой ей странами Запада. Именно она и внушает Киеву ложную надежду на безнаказанность и провоцирует на новые и новые авантюры", - сказал он на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению.