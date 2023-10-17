Небензя назвал СБ ООН заложником устремлений западных стран

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя отметил, что это единственная причина, почему Совет Безопасности "не смог направить четкий сильный коллективный сигнал, нацеленный на деэскалацию ситуации"

ООН, 17 октября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в очередной раз стал заложником устремлений западных стран, не приняв проект резолюции РФ по Ближнему Востоку. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"Сожалеем, что Совет Безопасности ООН в очередной раз стал заложником устремлений западных стан. Это единственная причина, почему он не смог направить четкий сильный коллективный сигнал, нацеленный на деэскалацию ситуации. А ведь речь идет о крупнейшей вспышке насилия на Ближнем Востоке за последние десятилетия", - заявил дипломат.

Небензя добавил, что сегодня весь мир затаил дыхание в ожидании, что Совет Безопасности сможет предпринять шаги, чтобы остановить кровопролитие, но делегации западных стран "поставили на этих ожиданиях крест". При этом российский дипломат подчеркнул, что принципиальных аргументированных возражений по проекту резолюции РФ не поступало ни от кого из членов СБ ООН, "возразила в общем плане только одна делегация".

СБ ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. За документ проголосовало пять стран, таким образом, резолюция не набрала необходимого числа голосов.