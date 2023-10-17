Небензя: проект резолюции по Ближнему Востоку не поддержали, потому что его разработала РФ

Постоянный представитель РФ при ООН отметил, что в документе нет ничего, что можно было бы оспорить

ООН, 17 октября. /ТАСС/. Западные страны в ООН не поддержали проект резолюции по Ближнему Востоку, потому что он был разработан Россией. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Мы глубоко разочарованы результатами голосования <...>. В резолюции нет ничего, что можно было бы оспорить, потому что она носит чисто гуманитарный характер, и единственная причина, почему резолюция не была принята, - это то, что они (западные страны - прим. ТАСС) не хотели поддерживать ничего, что исходит от России", - сказал дипломат.

Небензя добавил, что российская делегация дала четыре дня для обсуждения проекта, но "никаких комментариев [по проекту] мы не получили, молчание нарушила только одна делегация".

Российский дипломат ранее отметил, что Совет Безопасности ООН в очередной раз стал заложником устремлений западных стран, не приняв проект резолюции РФ по Ближнему Востоку.

Дипломата спросили, считает ли он, что СБ ООН удастся достичь согласия по бразильскому проекту резолюции. "Я бы хотел, чтобы удалось. Но я сомневаюсь. И причина не в России, а в других странах и их приоритетах. А приоритеты этих стран заключаются в том, чтобы размыть проект настолько, насколько это только возможно", - сказал Небензя, выступая перед журналистами после голосования по российскому проекту резолюции.

Постпред напомнил, что Россия представила поправки к бразильскому проекту, чтобы сделать его "более сбалансированным".

СБ ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. За документ проголосовало пять стран, таким образом, резолюция не набрала необходимого числа голосов.