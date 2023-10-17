17 октября, 01:28
Визит Путина в Пекин

Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом

Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

Российский президент примет участие в церемонии официальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань глав делегаций - участников форума "Один пояс - один путь"

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Пекине российский лидер пробудет два дня - 17 и 18 октября.

Читайте также
Путин 18 октября проведет переговоры с Си ЦзиньпиномПрезидент России обсудит с лидером Монголии газовые проекты

Рабочий график российского президента весьма насыщенный. Первый день своего визита Путин по большей части посвятит двусторонним встречам с коллегами, также принимающими участие в III Международном форуме "Один пояс - один путь". Запланированы переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и президентом Лаосской Народно-Демократической республики Тхонглуном Сисулитом.

Помимо этого, российский лидер во вторник примет участие в церемонии официальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань глав делегаций - участников форума "Один пояс - один путь".

Основные мероприятия форума пройдут 18 октября в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь. Путин примет участие в церемонии его открытия. Также в среду состоятся российско-китайские переговоры, после чего Путин продолжит серию двусторонних встреч на полях форума. Запланирована его беседа с главой переходного правительства, премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром.

В завершение визита в Китай, Путин встретится с российскими журналистами и подведет итоги поездки. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи ЦзиньпинВизит Путина в Пекин
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация