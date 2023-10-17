Захарова заявила об усилении важности встреч глав РФ и КНР при изменчивой ситуации в мире

Официальный представитель МИД России отметила, что такие переговоры способствуют качественному укреплению связей между Москвой и Пекином

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Встречи президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином играют все более важную роль в условиях изменчивой геополитической ситуации в мире. Об этом в интервью китайской газете Global Times заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Они [встречи между главами государств] все более важны в контексте быстро меняющейся геополитической ситуации и способствуют качественному укреплению связей между нашими странами", - сказала она.

Как уточнила Захарова, любые контакты между лидерами двух стран - это благоприятная возможность для координирования позиций, анализа того, как реализуются на практике российско-китайские соглашения. По ее словам, подобные встречи "никогда не носили формальный характер".

17 и 18 октября в Пекине проходит Третий форум международного сотрудничества "Один пояс - один путь". В нем принимают участие свыше 4 тыс. человек из более чем 140 стран. Президент РФ прибыл в качестве главного гостя мероприятия. В ходе визита Путина в КНР планируется провести российско-китайские переговоры и встречи на высшем уровне.