Посол России сообщил о спокойной обстановке в Эквадоре после президентских выборов

Владимир Спринчан отметил, что для обеспечения безопасности в республике привлекли свыше 100 тыс. полицейских и военнослужащих

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. После второго тура досрочных президентских выборов в Эквадоре сохраняется спокойная обстановка, сообщил ТАСС посол России в этой стране Владимир Спринчан.

"Второй тур президентских выборов в Эквадоре прошел в спокойной обстановке", - сказал дипломат.

Он также отметил, что в условиях продолжающего чрезвычайного положения в республике "свыше 100 тыс. полицейских и военнослужащих было привлечено для обеспечения безопасности во время голосования".

"Посольству не известно о случаях, негативно влияющих на стабильность работы эквадорских государственных органов власти после данного волеизъявления", - заключил Спринчан.

15 октября в Эквадоре прошел второй тур досрочных выборов президента, которые были назначены действующим президентом Гильермо Лассо с целью роспуска парламента, который должен был рассмотреть вопрос его импичмента. Национальный избирательный совет страны уже провозгласил Даниэля Нобоа, представляющего центристское движение "Национальное демократическое действие", победителем. Новый глава государства вступит в должность в конце ноября или в начале декабря. Очередные президентские и парламентские выборы должны пройти в Эквадоре в 2025 году.