17 октября, 05:13

Глава Якутии обсудил весь спектр сотрудничества с провинцией КНР Хэйлунцзян

Помимо главы региона, на встрече также присутствовали генконсул РФ в Харбине Сергей Линник и губернатор Хэйлунцзяна Лян Хуэйлин

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Глава Республики Саха Айсен Николаев обсудил широкий спектр сотрудничества с секретарем парткома провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) Сюй Цинем. Об этом сообщило генеральное консульство РФ в городе Харбин.

"Стороны обсудили весь спектр двустороннего регионального сотрудничества, включая торгово-экономические отношения и гуманитарные связи", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского консульства.

На встрече, как уточняется, присутствовали генконсул РФ в Харбине Сергей Линник и губернатор Хэйлунцзяна Лян Хуэйлин. 

Теги:
РоссияКитайНиколаев, Айсен СергеевичРеспублика Саха (Якутия)
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