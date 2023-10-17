Володин: отзыв ратификации ДВЗЯИ послужит интересам обеспечения безопасности России

Это решение поможет США понять, что "гегемония с их стороны ни к чему хорошему не приводит", надеется спикер Госдумы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) будет служить интересам обеспечения безопасности России. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Первое чтение проекта об отзыве ратификации ДВЗЯИ депутатами Госдумы пройдет на пленарном заседании нижней палаты во вторник.

"На протяжении 23 лет мы ждали, что США ратифицируют этот договор (ДВЗЯИ). Но Вашингтон из-за своих двойных стандартов, безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности не сделал этого. В интересах обеспечения безопасности нашей страны мы отзываем ратификацию ДВЗЯИ", - написал Володин.

Спикер Госдумы выразил надежду, что решение об отзыве ратификации договора поможет Вашингтону понять, что "гегемония с их стороны ни к чему хорошему не приводит". "Необходим диалог на принципах взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов, невмешательства в дела суверенных государств", - сказал Володин, заключив, что Россия со своей стороны сделает все для защиты своих граждан и чтобы глобальный стратегический паритет был сохранен.

Проект об отзыве ратификации ДВЗЯИ был внесен в Госдуму 13 октября. Его соавторами выступили практически все депутаты нижней палаты. Законопроектом предлагается отменить статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", которая содержит положение именно о ратификации договора, подписанного от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Также парламентарии предлагают изменить название федерального закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний" на "О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".