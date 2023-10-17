17 октября, 06:49,
обновлено 17 октября, 07:18
Палестино-израильский конфликт

Песков уверен, что Путин и Си Цзиньпин обсудят палестино-израильский конфликт

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят палестино-израильский конфликт, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Наверняка, конечно. Это сейчас тема, которая высоко стоит в повестке дня всех мировых лидеров", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будут ли Путин и Си Цзиньпин обсуждать палестино-израильский конфликт.

"Вы знаете, что до своего отлета в Пекин Путин провел такой телефонный марафон как раз по ближневосточным делам, поэтому лидерам будет чем обменяться, тем более что ситуация развивается достаточно быстро, напряженность сохраняется", - заметил Песков. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичПалестинаРоссияКитайПалестино-израильский конфликтСи ЦзиньпинИзраильПесков, Дмитрий Сергеевич
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