Небензя: голосование в СБ ООН показало сторонников перемирия в секторе Газа

Совет Безопасности не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту

ООН, 17 октября. /ТАСС/. Голосование членов Совета Безопасности ООН наглядно показало, кто в действительности выступает за перемирие и прекращение огня в Секторе Газа, а кто преследует узкокорыстные политические цели. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"Считaем, что сегодняшнее голосование членoв СБ ООН очень пoказательно. Оно наглядно продемoнстрировало, кто на самом деле выступает за немедленнoе перемирие, прекращение неизбирательных бoмбежек Сектора Газа и обеспечение безусловного гуманитарного сoдействия населению анклава, а кто - по-прежнему упoрно блокирует единый сигнал Совета, преследуя узкокoрыстные политические цели. По итогам голосoвания и соответствующих комментариев ни у кого не должно oставаться иллюзий", - отметил Небензя.

СБ ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. За документ проголосовало пять стран, таким образом, резолюция не набрала необходимого числа голосов.