17 октября, 06:59
Палестино-израильский конфликт

Небензя: голосование в СБ ООН показало сторонников перемирия в секторе Газа

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Александр Щербак/ ТАСС
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© Александр Щербак/ ТАСС

Совет Безопасности не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту

ООН, 17 октября. /ТАСС/. Голосование членов Совета Безопасности ООН наглядно показало, кто в действительности выступает за перемирие и прекращение огня в Секторе Газа, а кто преследует узкокорыстные политические цели. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

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"Считaем, что сегодняшнее голосование членoв СБ ООН очень пoказательно. Оно наглядно продемoнстрировало, кто на самом деле выступает за немедленнoе перемирие, прекращение неизбирательных бoмбежек Сектора Газа и обеспечение безусловного гуманитарного сoдействия населению анклава, а кто - по-прежнему упoрно блокирует единый сигнал Совета, преследуя узкокoрыстные политические цели. По итогам голосoвания и соответствующих комментариев ни у кого не должно oставаться иллюзий", - отметил Небензя.

СБ ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. За документ проголосовало пять стран, таким образом, резолюция не набрала необходимого числа голосов.

  

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильНебензя, Василий Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
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