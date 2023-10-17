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17 октября, 06:54
Песков заявил, что конкурентов у Путина в России нет и быть не может
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Конкурентов у Путина в РФ нет и быть не может, отметил Песков.
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Теги:
Путин, Владимир Владимирович
Россия
Песков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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