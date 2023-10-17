17 октября, 06:54

Песков заявил, что конкурентов у Путина в России нет и быть не может

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Конкурентов у Путина в РФ нет и быть не может, отметил Песков.

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Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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