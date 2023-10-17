Путин назвал дружескими отношения между Россией и Вьетнамом

Как напомнил президент РФ, в 2024 году исполняется 30 лет со дня подписания базового договора об основах дружественных отношений между двумя государствами

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Москва и Ханой добились дружеских отношений и продолжают развивать их в таком ключе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом.

"Дорогие друзья, мне очень приятно вас видеть! Прошу в начале сразу передать самые лучшие пожелания генеральному секретарю [компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу]. Отношения между нашими станами развиваются традиционно в дружеском ключе", - указал российский лидер, открывая встречу.

Он напомнил, что в следующем году исполняется 30 лет со дня подписания базового договора об основах дружественных отношений между двумя государствами - он был подписан в июне 1994-го. "Но отношения между Россией и Вьетнамом, конечно, имеют гораздо более глубокие корни. И нет необходимости говорить, насколько близки были наши народы и как это складывалось на протяжении предыдущих десятилетий", - отметил Путин.