17 октября, 07:41,
обновлено 17 октября, 08:19

Два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря

© Минобороны России

Он продлился семь часов, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над нейтральными водами Японского моря, он был выполнен в строгом соответствии с международными правилами. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Продолжительность полета составила около семи часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил", - сказали в ведомстве.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что "полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

Кобылаш также отметил, что "летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана". 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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