Два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря

Он продлился семь часов, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над нейтральными водами Японского моря, он был выполнен в строгом соответствии с международными правилами. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Продолжительность полета составила около семи часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил", - сказали в ведомстве.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что "полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

Кобылаш также отметил, что "летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана".