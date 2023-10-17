Захарова: РФ решительно осуждает теракт ИГ против шиитского меньшинства в Афганистане

В МИД России выразили соболезнования родным и близким погибших, пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Россия решительно осуждает совершенный террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, до 2014 года - "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ), запрещена в РФ) теракт против шиитского меньшинства на территории Афганистана. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

"Решительно осуждаем совершенный группировкой ИГИЛ очередной теракт против шиитского меньшинства в Афганистане", - указала дипломат.

"В результате взрыва, произошедшего 13 октября в шиитской мечети афганского города Пули-Хумри, погибли, по имеющимся данным, 17 человек, более 50 получили ранения. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - добавила Захарова.

Дипломат в этой связи отметила, что российская сторона считает "бесчеловечной и не имеющей оправдания атаку игиловцев, направленную на разжигание межконфессиональной розни и дестабилизацию ситуации в Афганистане". "Призываем действующее руководство страны к поиску и наказанию организаторов этого теракта. Подчеркиваем важность наращивания усилий по искоренению терроризма в Афганистане", - заключила официальный представитель МИД РФ.