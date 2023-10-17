Песков сообщил, что часть переговоров Путина и Си Цзиньпина пройдет в неформальном ключе

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что переговоры в формате Россия, Китай и Монголия не планируются

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по окончании переговоров в составе делегаций продолжат общение с глазу на глаз в неформальном ключе. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Далее они продолжат общение за едой уже совсем в узком составе и потом планируется еще их достаточно длительное общение в формате с глазу на глаз", - сказал Песков.

"Фактически то, что завтра будет, оно и будет неформальной частью. Мы завтра вам расскажем, почему", - уточнил Песков, отвечая на вопрос, стоит ли ждать со стороны китайского лидера жеста, аналогичного тому, когда Путин пригласил своего гостя в свою квартиру в Кремле.

Говоря о программе президента на 18 октября, представитель Кремля подчеркнул, что это будет день российско-китайских отношений. "Завтра же будет выступление на "Один пояс - один путь". Выступление, естественно, будет самое длительное у принимающего хозяина, то есть Си Цзиньпина. Вторым, мы ожидаем, будет выступать наш президент", - уточнил он.

Говоря о том, как Путина принимают в Китае, Песков отметил очень высокий уровень организации и подчеркнутую доброжелательность, а также традиционное китайское гостеприимство. "Но главное - конструктивный подход к предстоящим переговорам, подготовка по линии ведомств", - сказал он, обратив внимание на весьма представительную делегацию.

Пресс-секретарь президента рассказал, что на сей раз не планируются переговоры в формате Россия, Китай и Монголия, несмотря на то, что монгольский лидер также находится в Пекине. "Монголия уже давно интегрирована, есть тройной формат, который развивается, живет своей жизнью, есть совместные проекты, которые связаны с Монголией. Но здесь сейчас тройных форматов не будет", - сказал он.