Путин провел в Пекине встречу с Орбаном

Как заявил российский президент, РФ развивает отношения со многими странами Европы, включая Венгрию

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на полях форума "Один пояс - один путь" в Пекине провел встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

"Несмотря на то, что в сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограничены, тем не менее не может не вызывать удовлетворения, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран - Венгрия", - сказал президент РФ в начале встречи.

Последний раз Путин и Орбан виделись 1 февраля 2022 года - тогда венгерский лидер посещал Москву с визитом. Предыдущий телефонный разговор, о котором официально сообщали в Кремле, состоялся 6 апреля прошлого года.

При этом спустя полгода, в сентябре, Орбан приезжал в российскую столицу на прощание с президентом СССР Михаилом Горбачевым, умершим на 92-м году жизни. Во время того визита лидеры не проводили встречу. Однако, как позже сообщал премьер Венгрии, они переговорили по телефону.

Сейчас встреча Путина и Орбана проходит в Пекине, на полях форума "Один пояс - один путь". У российского лидера здесь запланирован и целый ряд других двусторонних контактов.