ЦИК не видит необходимости менять федеральный закон для регулирования ДЭГ

В комиссии считают, что федеральное законодательство "в полной мере в рамках нынешних возможностей урегулировано"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия РФ не видит необходимости менять федеральный закон в целях регулирования дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"Центральная избирательная комиссия не видит сегодня необходимости менять федеральный закон с точки зрения регулирования ДЭГ. Мы, также и те, с кем мы встречаемся, считаем, что федеральное законодательство в полной мере в рамках нынешних возможностей урегулировано", - сказал Булаев на круглом столе по вопросам применения ДЭГ, проходящем в центральном исполкоме партии "Единая Россия".