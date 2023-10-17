17 октября, 09:17,
обновлено 17 октября, 09:24

Путин заявил, что Россия и Венгрия строят отношения с учетом интересов друг друга

© ТАСС/ Ruptly

Страны опирались на позитивное наследие, добавил президент РФ

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Москва и Будапешт несколько последних десятилетий выстраивают отношения с учетом интересов друг друга и с опорой на позитивное наследие, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

"Отношения между Венгрией и Россией на протяжении последних десятилетий строились исключительно на основе учета интересов друг друга, опираясь на все позитивное, что досталось нам из прошлого. Это касается значительного количества направлений деятельности, прежде всего - экономики", - отметил российский лидер. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВенгрияОрбан, Виктор
© Информационное агентство ТАСС
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