17 октября, 09:18,
обновлено 17 октября, 09:24
Визит Путина в Пекин

Путин предложил Орбану обсудить ситуацию в мире и Европе

© ТАСС/ Ruptly

Президент России выразил уверенность, что встреча пройдет в позитивном ключе

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на переговорах в Пекине обсудить ситуацию в мире и в Европе, хоть позиции РФ и Венгрии не всегда совпадают.

"Конечно, очень важным является с одной из стран Евросоюза, с Венгрией в данном случае, иметь возможность обменяться мнениями не только по двусторонним отношениям, но и по ситуации в мире, в Европе. Знаем, что наши позиции далеко не всегда совпадают, но иметь возможность обменяться мнениями, на мой взгляд, это всегда чрезвычайно важно", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что российская сторона рада этой встрече. "Уверен, она пройдет в позитивном ключе", - подчеркнул президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВенгрияОрбан, ВикторВизит Путина в Пекин
© Информационное агентство ТАСС
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