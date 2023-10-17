Путин предложил Орбану обсудить ситуацию в мире и Европе

Президент России выразил уверенность, что встреча пройдет в позитивном ключе

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на переговорах в Пекине обсудить ситуацию в мире и в Европе, хоть позиции РФ и Венгрии не всегда совпадают.

"Конечно, очень важным является с одной из стран Евросоюза, с Венгрией в данном случае, иметь возможность обменяться мнениями не только по двусторонним отношениям, но и по ситуации в мире, в Европе. Знаем, что наши позиции далеко не всегда совпадают, но иметь возможность обменяться мнениями, на мой взгляд, это всегда чрезвычайно важно", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что российская сторона рада этой встрече. "Уверен, она пройдет в позитивном ключе", - подчеркнул президент.