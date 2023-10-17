17 октября, 09:34,
обновлено 17 октября, 09:51

Госдума приняла в I чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Минобороны России
© Минобороны России

За документ проголосовали 412 депутатов, воздержавшихся и голосовавших против не было

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Читайте также
Володин: отзыв ратификации ДВЗЯИ послужит интересам обеспечения безопасности РоссииКомитет Госдумы рекомендовал принять в I чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИРябков назвал отзыв ратификации ДВЗЯИ Россией сигналом для американцев

Документ внесен в Госдуму 13 октября. Его соавторами выступили практически все депутаты палаты парламента. Законопроектом отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", которая содержит положение о ратификации договора, подписанного от имени Российской Федерации в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Также меняется название федерального закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний" на "О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".

За документ проголосовали 412 депутатов, воздержавшихся и голосовавших против не было. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале отметил, что ратификация договора отзывается в интересах обеспечения безопасности России. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация