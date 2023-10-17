Госдума приняла в I чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

За документ проголосовали 412 депутатов, воздержавшихся и голосовавших против не было

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Документ внесен в Госдуму 13 октября. Его соавторами выступили практически все депутаты палаты парламента. Законопроектом отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", которая содержит положение о ратификации договора, подписанного от имени Российской Федерации в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Также меняется название федерального закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний" на "О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".

За документ проголосовали 412 депутатов, воздержавшихся и голосовавших против не было. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале отметил, что ратификация договора отзывается в интересах обеспечения безопасности России.