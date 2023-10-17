МИД РФ: Молдавия положениями стратегии нацбезопасности хочет переложить вину на Россию

В ведомстве также назвали безосновательным "разворот на 180 градусов" в концепции нацбезопасности республики

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Цель антироссийских положений новой Стратегии национальной безопасности Молдавии состоит в попытке накануне всеобщих местных выборов переложить на Москву вину за управленческую некомпетентность властей республики. Об этом говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ о проекте соответствующего документа.

"Очевидно, что цель антироссийских положений новой Стратегии национальной безопасности Молдавии заключается в том, чтобы попытаться накануне предстоящих в стране 5 ноября всеобщих местных выборов переложить на Россию вину за управленческую некомпетентность республиканских властей и оправдать их новые репрессивные меры против свободы слова и инакомыслия, - отметила дипломат. - Также отчетливо просматривается стремление получить у своих западных спонсоров очередную порцию финансовой помощи. Неслучайно, что документ появился в преддверии намеченной на 17 октября в Кишиневе IV встречи "платформы поддержки Молдавии".

По сути, заметила Захарова, ничего нового этот документ не содержит. "Он представляет собой стандартный для нынешнего молдавского руководства набор бездоказательных обвинений России во всех смертных грехах. Это и "подрыв конституционного порядка", и "энергетический шантаж", и "незаконное финансирование" неких "преступных группировок", и "распространение дезинформации и лжи", - констатировала официальный представитель МИД РФ.

"В качестве панацеи от перечисленных "гибридных угроз" предлагается увеличить финансирование сектора обороны и безопасности, активизировать взаимодействие с НАТО и ее государствами - членами, а также расширить инструментарий для подавления свободы слова и оппозиции, - обратила внимание дипломат. - Все эти установки, мотивированные откровенно русофобской позицией руководства страны, официальный Кишинев ранее уже неоднократно озвучивал, а на практике последние полтора года проводил откровенно антироссийский курс. Теперь, похоже, их решено закрепить доктринально".

Разворот без оснований

Захарова также указала, что новая стратегия нацбезопасности Молдавии призвана прийти на смену аналогичному документу от 2011 г., который фиксировал необходимость поддержания взаимовыгодных отношений и налаживания стратегического партнерства с Россией, а также развития конструктивного потенциала двусторонних отношений на основе принципов суверенного равенства и взаимного уважения.

"Такой разворот на 180 градусов не имеет никаких оснований. Россия всегда с большим уважением относилась к интересам Молдавии и молдавского народа, с которым нас связывает вековая история конструктивных и дружественных отношений", - подчеркнула официальный представитель МИД.

Она также выразила сожаление в связи с тем, что нынешнее молдавское руководство в отличие от граждан страны упорно не желает признавать, что залогом подлинной национальной безопасности, развития и процветания государства является проведение суверенного, нейтрального и сбалансированного внешнеполитического курса.