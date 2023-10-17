Захарова назвала ничтожной резолюцию ПАСЕ о сроках президентства Путина

Она является частью информационной войны Запада против России, добавила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Резолюция ПАСЕ с призывом признать Владимира Путина нелегитимным президентом России после окончания срока его полномочий в 2024 году является частью информационной войны Запада против РФ и не имеет юридической силы. Об этом говорится в раcпространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Подобные вбросы являются частью информационной войны Вашингтона и Брюсселя, элементом вмешательства во внутренние дела нашей страны со стороны недружественных государств. Для нас они не имеют никакой юридической силы или, попросту говоря, ничтожны", - указала дипломат.

Захарова отметила, что тиражируемые в резолюции антироссийские призывы, игнорирующие выраженную на референдуме 2020 года волю российского народа, наглядно демонстрируют истинный уровень политической культуры и аналитического мышления ее авторов и сторонников. "Какой объективности можно ожидать от людей, считающих сегодняшнюю Украину "демократией"? Или поддерживающих [президента Украины] Владимира Зеленского после его недавней встречи с нацистским преступником в парламенте Канады? Совершенно ясно, что ПАСЕ придерживается порочной логики двойных стандартов. Принимаемые в Страсбурге русофобские документы свидетельствуют о продолжающейся деградации Совета Европы и в целом политического класса в странах "коллективного Запада", - говорится в комментарии.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала признать Путина нелегитимным президентом России после окончания срока его полномочий в 2024 году.