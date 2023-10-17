Посол РФ заявил, что США визитами в Израиль пытаются загладить свои промахи

Как отметил Анатолий Викторов, Россия готова работать над прекращением палестино-израильской конфронтации

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Вашингтон визитами своих представителей в Израиль и демонстрацией поддержки этой страны пытаются загладить свои промахи. Об этом заявил в ходе видеоконференции посол России в Израиле Анатолий Викторов.

"Мы готовы работать над прекращением палестино-израильской конфронтации, над дальнейшим достижением политического урегулирования, - сказал дипломат. - Эмиссары США на самом высоком уровне пытаются загладить свою вину и промахи демонстрацией такой единой решительной поддержки Израиля".

"То, что здесь присутствуют эмиссары, это их дело, пусть они доносят сигналы, которые необходимо передать", - заметил Викторов.

"Возможности российской дипломатии, руководства РФ заключаются в том, что мы никогда не прекращали нужных контактов со всеми государствами региона, - подчеркнул посол. - У нас со всеми странами налажены нормальные, конструктивные отношения".