17 октября, 10:48,
обновлено 17 октября, 10:51
Палестино-израильский конфликт

Посол РФ заявил, что США визитами в Израиль пытаются загладить свои промахи

Как отметил Анатолий Викторов, Россия готова работать над прекращением палестино-израильской конфронтации

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Вашингтон визитами своих представителей в Израиль и демонстрацией поддержки этой страны пытаются загладить свои промахи. Об этом заявил в ходе видеоконференции посол России в Израиле Анатолий Викторов.

"Мы готовы работать над прекращением палестино-израильской конфронтации, над дальнейшим достижением политического урегулирования, - сказал дипломат. - Эмиссары США на самом высоком уровне пытаются загладить свою вину и промахи демонстрацией такой единой решительной поддержки Израиля".

"То, что здесь присутствуют эмиссары, это их дело, пусть они доносят сигналы, которые необходимо передать", - заметил Викторов.

"Возможности российской дипломатии, руководства РФ заключаются в том, что мы никогда не прекращали нужных контактов со всеми государствами региона, - подчеркнул посол. - У нас со всеми странами налажены нормальные, конструктивные отношения". 

Теги:
СШАПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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