Дума приняла в I чтении законопроект об уточнении норм закона о выборах президента

Согласно документу при проведении предвыборной агитации на выборах главы государства не допускается использование сайтов, доступ к которым ограничен Роскомнадзором

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий положения закона о выборах президента России.

Документ в октябре внесла на рассмотрение палаты группа депутатов и сенаторов во главе с председателями комитетов по законодательству Госдумы и Совета Федерации Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом.

По избирательному законодательству выборы президента России должны состояться в середине марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов Совет Федерации примет в декабре 2023 года.

О законопроекте

Согласно документу при проведении предвыборной агитации на выборах президента не допускается использование сайтов, доступ к которым ограничен Роскомнадзором. Такое ограничение уже установлено законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". Законопроект также разрешает составлять в электронном виде реестр заявлений о предоставлении гражданам возможности проголосовать вне помещения для голосования в день выборов. По действующим нормам участковая избирательная комиссия регистрирует все поданные заявления (устные обращения) непосредственно в день их подачи в специальном реестре, который по окончании голосования хранится вместе со списком избирателей.

Уточняется, что на заседания избирательных комиссий могут быть аккредитованы только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора. Устанавливается также, что фото- и видеосъемку на избирательных участках смогут проводить только лица, имеющие на это право в соответствии с законом, при этом необходимо исключить нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей.

Кроме того, законопроект закрепляет правило, что в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата он обязан представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме. При этом уточняется, что членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса не могут быть лица, подвергнутые административному наказанию, до окончания срока такого наказания. Сегодня такими членами избирательных комиссий не могут быть лица, подвергнутые административному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, в течение одного года со дня вступления в законную силу решения суда.

Кроме того, в законе закрепляется норма о том, что полномочия доверенных лиц кандидатов прекращаются по истечении агитационного периода. Законопроектом также предлагается установить предельную стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции (сейчас 100 рублей).