Госдума расширяет антикоррупционные полномочия глав регионов

В частности, по решению главы субъекта будут проводиться проверки достоверности и полноты сведений претендентов на замещение должностей и лиц, уже их замещающих

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об антикоррупционных проверках претендентов на замещение государственных должностей РФ, субъектов Федерации и муниципальных должностей, который в том числе предусматривает расширение прав глав регионов по их проведению.

Действующее законодательство позволяет по решению руководителя проводить проверки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении в том числе претендентов на замещение должностей государственной и муниципальной службы за исключением тех, кто претендует на руководящие посты. При этом, указывают разработчики в пояснительной записке, закон о противодействии коррупции и указ президента РФ об антикоррупционных проверках от 21 сентября 2009 года не предусматривают положений для проверок, "проводимых в отношении лиц, замещающих государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности".

В связи с этим законопроектом предлагается ввести в закон о противодействии коррупции норму о проверках сведений о доходах, имуществе "и иных сведений, касающихся профилактики коррупционных правонарушений", представляемых претендентами на замещение государственных и муниципальных должностей, а также теми, кто уже замещает эти должности. В отношении них также допускается проверка соблюдения антикоррупционных ограничений и запретов. Проверки будут проводится в порядке, установленном данным законом.

Расширяются и полномочия глав регионов, которые сейчас могут осуществлять только проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Согласно законопроекту, они смогут направлять запросы в органы, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности (МВД, ФСБ и другие), в отношении лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ или муниципальные должности (кроме региональных и муниципальных депутатов). По решению главы региона будут проводиться проверки достоверности и полноты сведений претендентов на замещение должностей и лиц, уже их замещающих.

Законопроект подготовлен во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.