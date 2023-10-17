17 октября, 13:32,
обновлено 17 октября, 13:53
Палестино-израильский конфликт

Вершинин обсудил с послом Бразилии проекты резолюций по палестино-израильскому конфликту

Встреча состоялась по инициативе Родриго де Лима Баэна Соареса

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэна Соаресом проекты резолюций стран в Совете Безопасности (СБ) ООН по палестино-израильскому конфликту. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам встречи.

Читайте также
Белый фосфор и принудительная эвакуация. Палестино-израильский конфликт

"Особое внимание было уделено происходящим событиям на Ближнем Востоке с акцентом на рассмотрение в СБ ООН российского проекта резолюции по гуманитарному прекращению огня в секторе Газа и бразильского документа по палестино-израильскому конфликту", - указали в дипведомстве.

В министерстве информировали, что в ходе беседы состоялся подробный обмен мнениями по текущим мероприятиям в СБ ООН, председателем которого в октябре является Бразилия.

Встреча состоялась по инициативе бразильского дипломата. 

Теги:
БразилияРоссияПалестино-израильский конфликтВершинин, Сергей Васильевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация