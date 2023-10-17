Вершинин обсудил с послом Бразилии проекты резолюций по палестино-израильскому конфликту

Встреча состоялась по инициативе Родриго де Лима Баэна Соареса

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэна Соаресом проекты резолюций стран в Совете Безопасности (СБ) ООН по палестино-израильскому конфликту. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам встречи.

"Особое внимание было уделено происходящим событиям на Ближнем Востоке с акцентом на рассмотрение в СБ ООН российского проекта резолюции по гуманитарному прекращению огня в секторе Газа и бразильского документа по палестино-израильскому конфликту", - указали в дипведомстве.

В министерстве информировали, что в ходе беседы состоялся подробный обмен мнениями по текущим мероприятиям в СБ ООН, председателем которого в октябре является Бразилия.

Встреча состоялась по инициативе бразильского дипломата.