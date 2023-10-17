Прибытие Путина в Китай и теракт в Брюсселе. Главные события 17 октября

Прибытие Путина в Китай

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай. Его пригласил председатель КНР Си Цзиньпин. Путин пробудет в Пекине два дня. Основные мероприятия форума пройдут 18 октября в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь. Там президент РФ примет участие в церемонии открытия. Также состоятся российско-китайские переговоры. После этого Путин продолжит серию двусторонних встреч на полях форума.

Теракт в Брюсселе

В Брюсселе застрелили двух шведских футбольных болельщиков. Нападавшего убили при задержании, его личность установили. Мужчина записал видео с утверждением, что принадлежит к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и "мстит за мусульман", убивая шведов. Власти страны квалифицировали инцидент как теракт.

Идентификация для финопераций в России

Правительство утвердило список 25 стран, в которых граждане смогут проходить идентификацию для финансовых операций в России. Распоряжение необходимо для реализации норм федерального закона, принятого в июле 2023 года, который упростил иностранным гражданам доступ к финансовым услугам в РФ. В перечень вошли страны СНГ, а также Алжир, Бахрейн, Бразилия, Египет, Индия и другие.

Расследование инцидента на газопроводе Balticconnector

Повреждение газопровода Balticconnector вызвано "внешними силами", заявил министр охраны окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен. По его словам, без доказательств страна не будет ни на кого возлагать ответственность за произошедшее. Postimees сообщило, что поблизости от Balticconnector во время инцидента находилось судно из Китая. Сдержанная реакция правительства Эстонии и отсутствие запроса разъяснений у китайской стороны связаны с нежеланием Таллина портить отношения с Пекином, уточнило издание.

Разрешение Apple для россиян использовать сторонние способы оплаты в приложениях

Apple разрешила пользователям из России оплачивать покупки в приложениях через сторонние платежные системы. Соответствующее письмо корпорация разослала российским разработчикам, сообщил генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Он отметил, что теперь пользователи смогут оплачивать покупки банковской картой или иным способом. За покупки в российских приложениях через внешние ресуры Apple будет взымать комиссию в размере 27%.