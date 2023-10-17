"Яблоко" прокомментировало данные об участии Явлинского в выборах президента

Решение пока не принято, аргументы за и против участия очень существенные, отметил председатель партии Николай Рыбаков

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Партия "Яблоко" пока еще не приняла решения по поводу выдвижения кандидата на выборах президента РФ, аргументы за и против существенные. Об этом ТАСС заявил председатель партии Николай Рыбаков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения в Telegram-каналах о якобы намерении основателя "Яблока" Григория Явлинского объявить о своем выдвижении.

"Решение партии не принято. Идет серьезное обсуждение, будут обсуждения на федеральном политическом комитете, на съезде партии. Аргументы за и против участия очень существенные", - сказал политик.

При этом, подчеркнул Рыбаков, "важно, будет ли сформирован решительный политический запрос в обществе, чтобы был кандидат за мир". "Например, сбор 10 млн голосов в поддержку такого кандидата еще до начала кампании будет свидетельствовать, что его позиция на самом деле имеет широкую поддержку", - заключил он.

Выборы президента РФ должны пройти в середине марта 2024 года.