17 октября, 14:39

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Индии сотрудничество стран в БРИКС

В МИД РФ сообщили, что стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и посол Индии в Москве Паван Капур обсудили в ходе встречи взаимодействие стран в БРИКС с учетом председательства России в объединении в 2024 году. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Рассматривалась проблематика взаимодействия в БРИКС, в том числе в свете приближающегося председательства России в этом объединении. Обсуждены также некоторые другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - указали в МИД РФ.

В августе по итогам саммита БРИКС в ЮАР объединение пополнилось шестью новыми членами. С 2024 года к нему присоединятся Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. 

Теги:
ИндияРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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