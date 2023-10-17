В МИД РФ заявили о необходимости выполнения решений СБ ООН по санкциям против Ирана

В ведомстве решительно осудили "недобросовестную практику, применяемую западными государствами" по этому вопросу

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Москва исходит из необходимости неукоснительного выполнения решений Совета Безопасности (СБ) ООН по прекращению действий 18 октября санкций в отношении ракетной программы Ирана, решительно осуждает недобросовестную практику западных стран по иранскому вопросу. Об этом заявили в российском дипведомстве.

"Твердо исходим из того, что решения Совета Безопасности должны неукоснительно выполняться в строгом соответствии с их буквой и согласованными параметрами", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ. Там уточнили, что 18 октября прекращается действие требований резолюции СБ ООН 2231, касающихся иранской ракетной программы и международного сотрудничества с Тегераном в данной сфере, а также заморозки активов некоторых физических и юридических лиц Исламской Республики Иран (ИРИ).

Кроме того, в МИД РФ решительно осудили "недобросовестную практику, применяемую западными государствами" по данному вопросу. В МИД РФ отметили, что на Западе, вопреки обязательствам, было решено сохранить антииранские ограничения, "стремясь свести политические счеты с Тегераном".

"Запад бьет прямой наводкой по СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе - прим. ТАСС), открыто демонстрируя пренебрежение к международному праву, Уставу ООН и авторитету Совета Безопасности. Обещания нынешней администрации США отказаться от политики максимального давления на Иран и вернуться в ядерную сделку так и остались на словах. Теперь в весьма неприглядном и двусмысленном положении оказался ЕС, формально остающийся координатором совместной комиссии СВПД, а также европейские страны, являющиеся непосредственными участниками ядерной сделки", - добавили в дипведомстве, отметив, что обещания главы евродипломатии Жозепа Борреля продолжить усилия для восстановления ядерной сделки больше не вызывают доверия.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что расчеты Запада оправдать свои действия, "нагнетая мнимую иранскую угрозу", тщетны. В МИД РФ считают, что меры западных стран являются "проявлением недоговороспособности". Также в дипведомстве призвали Запад отказаться от односторонних ограничений в отношении Тегерана. "Любые другие варианты ставят под вопрос перспективы СВПД и ведут к эскалации вокруг иранской ядерной программы с весьма вероятными губительными последствиями для и без того напряженной обстановки на Ближнем Востоке", - резюмировали в МИД РФ.