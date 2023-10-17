Путин считает важным наращивать экономические связи России и Лаоса

Президент РФ отметил, что в 2022 году экономические показатели немного сократились

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Россия и Лаос наладили политические связи, в то время как экономические еще предстоит развивать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

"В целом политический уровень отношений очень хороший, но нужно, конечно, дополнять его экономическим содержанием", - сказал Путин, отметив, что в прошлом году экономические показатели немного сократились. "Тем не менее, на мой взгляд, у нас перспектива есть, и хорошая перспектива, сейчас об этом поговорим", - добавил он.

Президент РФ подчеркнул, что рад видеть своего коллегу на переговорах в Пекине. Он напомнил, что в сентябре вице-президент Лаоса Пани Ятхоту посетила Россию и приняла участие в Восточном экономическом форуме. "У нас сегодня есть возможность продлить этот диалог, разговор. Мы вас хорошо знаем в России как надежного друга", - указал Путин.

Также он обратил внимание, что в одно время учился с Сисулитом в Ленинграде. "Мы с вами практически в одно и то же время, в одни годы учились в Ленинграде. Как раз в те годы, в которые вы учились, я тоже там учился", - сказал российский лидер.

Президент Лаоса в 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена, а в 1984 году получил докторскую степень в Академии общественных наук при ЦК КПСС.