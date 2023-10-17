Умер замруководителя представительства МВД России в Армении

Вячеславу Пономареву было 36 лет

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Заместитель руководителя представительства МВД России в Армении Вячеслав Пономарев умер в возрасте 36 лет. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

"17 октября на 37-м году жизни скоропостижно скончался советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3-го класса Пономарев Вячеслав Андреевич, заместитель руководителя представительства МВД России в Республике Армения", - сказали в пресс-центре.

Пономарев с ноября 2021 года замещал должность заместителя руководителя представительства МВД России в Армении.