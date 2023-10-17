17 октября, 15:11

Умер замруководителя представительства МВД России в Армении

Gevorg Simonyan/ FOTODOM/ Shutterstock, архив
© Gevorg Simonyan/ FOTODOM/ Shutterstock, архив

Вячеславу Пономареву было 36 лет

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Заместитель руководителя представительства МВД России в Армении Вячеслав Пономарев умер в возрасте 36 лет. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

"17 октября на 37-м году жизни скоропостижно скончался советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3-го класса Пономарев Вячеслав Андреевич, заместитель руководителя представительства МВД России в Республике Армения", - сказали в пресс-центре.

Пономарев с ноября 2021 года замещал должность заместителя руководителя представительства МВД России в Армении. 

Теги:
АрменияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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