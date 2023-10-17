Песков заявил, что Путин пока не беседовал с генсеком ООН на форуме в Пекине

Основная программа форума "Один пояс - один путь" запланирована на 18 октября

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерриш пока не беседовали на полях форума "Один пояс - один путь" в Пекине. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока не было", - сказал он в ответ на вопрос, была ли у Путина с Гутерришем возможность хотя бы коротко переговорить отдельно.

Основная программа форума "Один пояс - один путь" запланирована на среду, однако некоторые мероприятия состоялись уже во вторник. В частности, председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань встретились с главами делегаций, прибывающих в Пекин. На этом мероприятии присутствовали руководители более 20 государств, в том числе Путин. На церемонию были приглашены и представители международных организаций - генсек ООН Гутерриш, а также президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф.