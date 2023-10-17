Путин ответил на слова Байдена про желание подавить его русской поговоркой

По словам президента, интересы России подавить невозможно

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Политическим элитам США надо научиться уважать других, тогда никого не нужно будет подавлять, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

"У нас в России есть известная поговорочка: "Век живи - век учись". И это касается не только президента [США Джо] Байдена, но и политических элит США в целом. Надо научиться уважать других, и тогда никого не надо будет подавлять. А стремление все время кого-то по какому-то поводу или вообще без повода подавлять ведет к проблемам", - сказал он.

Так он прокомментировал слова Байдена о необходимости объединить силы всей Европы, чтобы "подавить Путина".

По его словам, американские политики "с присущим им обычным блеском - любят и хорошо делают это - протокольно улыбаются, хлопают всех по плечу". "Но уважение к другим людям, странам, народам заключается в другом. В том, чтобы учитывать их интересы. И тогда не нужно будет никого подавлять", - подчеркнул президент РФ.

По его словам, интересы России подавить невозможно. "Дело не во мне лично. Дело в интересах страны. И подавить интересы России невозможно. Их придется учитывать", - подчеркнул российский лидер.