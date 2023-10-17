Путин заявил, что у них с Орбаном часто не совпадают взгляды

По словам президента, это не мешает им разговаривать и искать решения вопросов

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у них с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном могут не совпадать взгляды, но это не мешает им разговаривать и искать решения вопросов.

Описывая премьер-министра Венгрии, российский лидер указал, что тот "относится к немногочисленной когорте европейских политиков, которые умеют отстаивать свои интересы" и делает это "настойчиво, последовательно", и на взгляд Путина вполне тактично.

"И у нас взгляды с ним далеко не всегда совпадают, более того, мы часто находимся на разных платформах совершенно, но это не мешает нам разговаривать и искать решения каких-то вопросов, каких-то проблем", - сказал российский президент, отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее Путин провел переговоры с венгерским премьер-министром, на которой, в частности, обсуждалась ситуация "в мире и Европе".