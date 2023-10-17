Кадыров призвал мусульман присоединиться к молитве в поддержку Палестины

По словам глав Чечни, во всех мечетях республики тысячи мусульман совершили коллективную молитву в поддержку палестинского народа и бойцов, участвующих в СВО

ГРОЗНЫЙ, 17 октября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал мусульман присоединиться к коллективной молитве в поддержку Палестины.

"Призываю всех мусульман присоединиться к нам и дружно посещать мечети своих регионов для совершения тахаджуд-намаза, проявлять усердие в произношении салаватов. Не забывайте, что дуа - это самое сильное оружие верующего человека. Так давайте искренне просить Аллаха защитить народ Палестины", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, во вторник утром во всех мечетях Чеченской Республики тысячи мусульман совершили коллективную молитву в поддержку палестинского народа и бойцов, участвующих в СВО.

"Мусульмане Чеченской Республики с глубокой болью и сожалением наблюдают за трагическими событиями в секторе Газа. Также мы искренне сопереживаем нашим воинам на Украине и верим в их победу в борьбе против приспешников иблиса. Поэтому мусульмане Чеченской Республики решили регулярно собираться на коллективный тахаджуд во всех мечетях населенных пунктов", - сказал глава Чечни.

Ранее на пленарном заседании Российской энергетической недели Владимир Путин заявил, что Россия всегда выступала за реализацию решения Совета Безопасности ООН о создании независимого палестинского государства. При этом он назвал ужасным происходящее в зоне палестино-израильского конфликта и призвал стороны свести к нулю потери среди гражданского населения. 14 октября глава национального бюро ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака заявил ТАСС, что Россия способна сыграть ключевую роль в прекращении военной эскалации на Ближнем Востоке, которая произошла по причине израильской агрессии.