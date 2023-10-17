Путин провел в Пекине неформальную встречу с Токаевым и Мирзиёевым

По словам пресс-секретаря президента Дмитрий Песков, стороны "продолжили обсуждение текущих вопросов, в том числе в развитие разговоров, которые состоялись несколько дней назад в Бишкеке"

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по завершении серии переговоров в Пекине провел неформальную встречу с президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Лидеры России, Казахстана и Узбекистана по завершении официальных рабочих контактов в Пекине провели неформальную встречу, где продолжили обсуждение текущих вопросов, в том числе в развитие разговоров, которые состоялись несколько дней назад в Бишкеке", - сказал он.

Главы государств приехали в Пекин для участия в форуме "Один пояс - один путь". У президента РФ на его полях запланирована целая серия двусторонних встреч. Так, он уже переговорил с лидерами Вьетнама, Лаоса, Монголии, Пакистана, Таиланда. А 18 октября Путин проведет полномасштабные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Не исключены и другие контакты.