Кабмин заявил, что цифровая модель управления позволила ускорить подготовку законопроектов

Правительство с начала года внесло в Госдуму 211 законопроектов, при этом они почти в три раза быстрее выносились на рассмотрение депутатов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Правительство РФ в три раза сократило срок внесения проектов законов в Госдуму благодаря работе информационной системы мониторинга ключевых задач на площадке аппарата кабмина. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Мы внедрили модель управления, которая основана на достоверных данных, а не на экспертных оценках. Она реализована в виде цифровой системы. Этот инструмент помогает госслужащим всех структур эффективно выполнять свою работу. Такая модель управления повысила исполнительскую дисциплину федеральных министерств и ведомств, в том числе значительно ускорились процедуры подготовки законопроектов и принятия актов", - приводятся в сообщении слова вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Кабмин с начала года внес в Госдуму 211 законопроектов, при этом они почти в три раза быстрее выносились на рассмотрение депутатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Также в три раза ускорился процесс представления законопроектов федеральными министерствами и ведомствами в аппарат правительства. Всего за девять месяцев текущего года был представлен 321 законопроект", - уточняется в сообщении.

Отмечается также повышение исполнительской дисциплины при принятии подзаконных нормативных актов. Так, по итогам трех кварталов года 96% таких актов были приняты в срок, в аналогичный период прошлого года - 78%. Всего было подготовлено 992 подзаконных акта.

Вместе с тем правительство внедрило в процесс подготовки подзаконных актов механизм автосогласования. Он позволяет министерствам и ведомствам вносить проекты актов в аппарат правительства, не дожидаясь позиции других органов власти. Если в течение 10 дней по проекту акта замечания не представлены, он автоматически считается согласованным и может быть направлен для дальнейшей работы над ним.

С 2020 года на площадке аппарата правительства запущена информационная система мониторинга ключевых задач, куда включен отдельный модуль по законопроектам и нормативно-правовым актам. В 2024 году совершенствование данной модели управления продолжится. В частности, в информационной системе мониторинга ключевых задач правительства появится новая функция, которая позволит прогнозировать и предотвращать риски несоблюдения сроков.