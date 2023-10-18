Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в Пекине

По итогам встречи президент РФ и председатель КНР не планируют подписывать какие-либо документы

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продолжает рабочую программу в Пекине. Во второй день визита у него состоятся переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Встреча пройдет на полях третьего международного форума "Один пояс - один путь". Эта инициатива, выдвинутая китайским лидером, призвана экономически соединить КНР со странами Европы, Центральной Азии, Африки и активизировать международные торгово-инвестиционные проекты.

С утра президент РФ, наряду с главами других государств, примет участие в церемонии открытия форума. В качестве главного гостя он выступит с речью - сразу после хозяина мероприятия, руководителя КНР. После чего отправится непосредственно на российско-китайские переговоры. Как отмечали в Кремле, они будут "полномасштабными" - даже несмотря на то, что Си Цзиньпин "будет невероятно занят в ходе международного форума".

Насыщенная повестка

В Москве анонсировали, что на встрече Путин и Си Цзиньпин в свойственном для российско-китайских отношений дружном и откровенном ключе обсудят актуальные двусторонние и глобальные темы, в том числе формирование более справедливого многополярного миропорядка.

Лидеров ждет "детальный обмен мнениями и сверка часов по международным делам, по региональным конфликтам, включая Украину", говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он указывал, что в таких беседах Путин, как правило, "дает свою оценку нынешнему состоянию дел в ходе специальной военной операции", а председатель КНР делится своим мнением.

Российская сторона допускает, что в повестке будет и обострение палестино-израильского конфликта. Перед визитом в Китай глава российского государства успел переговорить со всеми сторонами, прямо или косвенно вовлеченными в эту ситуацию. Он провел телефонные разговоры с премьером Израиля, президентами Египта, Ирана, Палестины, Сирии. Как пояснил Песков, у Путина сложилось определенное мнение и он может обсудить его с китайскими коллегами.

При этом лидерам есть что рассмотреть и в двустороннем плане. В Кремле обращали внимание, что между Москвой и Пекином сложились "продвинутые, особые отношения стратегического партнерства", так что повестка дня весьма обширная: совместные проекты, экономическое взаимодействие в целом. Например, могут обсуждаться перспективы проекта "Сила Сибири - 2" - газопровода, который должен будет пойти по территории Западной Сибири в Китай.

Подписывать какие-либо либо документы по итогам встречи Путин и Си Цзиньпин не планируют.

Программа переговоров

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что переговоры пройдут в два этапа. Сначала планируется беседа в расширенном составе, с участием представительной делегации. С российской стороны в нее вошли, например, два вице-премьера - Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, главы МИД, Минфина, Минэкономразвития, Минвостокразвития, Центробанка и других ведомств.

Есть и большая группа представителей бизнеса. В их числе - руководители "Газпрома" и "Роснефти" Алексей Миллер и Игорь Сечин, главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, а также Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко и многие другие.

Позже главы государств проведут переговоры в узком составе в формате рабочего завтрака. Но и на этом их встреча не закончится. По словам Пескова, далее намечено "достаточно длительное общение с глазу на глаз". Как правило, тет-а-тет лидеры говорят в закрытом формате, по самым чувствительным темам.

Это будет уже вторая встреча Путина и Си Цзиньпина в этом году. В марте председатель КНР приезжал в Россию с государственным визитом. А Путин предыдущий посещал Китай в феврале 2022 года для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

После переговоров с Си Цзиньпином у Путина могут состояться и другие двусторонние контакты. Детали о них в Кремле пока не раскрывают, отмечая, что они еще прорабатываются.

А в завершение всего визита российский президент традиционно пообщается с сопровождающим его пулом российских журналистов - подведет итоги работы в Пекине и ответит на вопросы.