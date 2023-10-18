Дума продолжит процедуру отзыва ратификации ДВЗЯИ и заслушает Голикову

Также депутаты рассмотрят законопроект о ратификации договора между Россией и Индонезией о взаимной выдаче преступников

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании планируют рассмотреть во втором чтении законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заслушать доклад вице-премьера Татьяны Голиковой "О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ" и обсудить ратификацию договора с Индонезией о выдаче преступников.

Законопроект об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ был единогласно принят в первом чтении 412 депутатами 17 октября. Как сообщил ранее журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, ожидается, что закон будет окончательно принят 19 октября, в четверг.

Документ был внесен в Госдуму 13 октября. Его соавторами выступили практически все депутаты нижней палаты. Законопроектом предлагается отменить статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", которая содержит положение именно о ратификации договора, подписанного от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Также парламентарии предлагают изменить название федерального закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний" на "О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, раз США не ратифицировали этот документ.

Как отметил в свое телеграм-канале во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин, США "из-за своих двойных стандартов, безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности" за 23 года не ратифицировали договор. Позже на заседании палаты он назвал решение Думы зеркальным, а американским дипломатам, призывающим Москву не отзывать ратификацию, предложил уйти в отставку.

Доклад Голиковой

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в рамках пленарного заседания Госдумы 18 октября выступит с докладом о положении семей с детьми. Как ранее уточнял первый заместитель председателя палаты Александр Жуков, каждая фракция сможет задать Голиковой по три вопроса, после чего со своим словом выступят представители фракций. Уточняется, что на обсуждение отведено порядка двух с половиной часов. Кроме того, с содокладами выступят представители думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, комитета по контролю и аудиторы Счетной палаты.

О ратификации договора с Индонезией

Госдума рассмотрит законопроект о ратификации договора между Россией и Республикой Индонезия о взаимной выдаче преступников. Документ был внесен на рассмотрение палаты президентом РФ Владимиром Путиным в августе этого года. Договор направлен на более эффективное сотрудничество в борьбе с преступностью и предусматривает, что стороны обязуются выдавать по запросу лиц, находящихся на территории запрашиваемой стороны. Кроме того, документ предусматривает, что выдача возможна в случае, если преступление является в соответствии с законодательством каждой из сторон "уголовно наказуемым и влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание".