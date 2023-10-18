Лавров прибудет с визитом в КНДР

Ожидается, что на встрече согласуют возможный визит президента РФ Владимира Путина в республику

ПХЕНЬЯН, 18 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибудет в Пхеньян, где обсудит развитие двустороннего сотрудничества и проблематику Корейского полуострова. В начале недели глава российского дипведомства сопровождал президента РФ Владимира Путина во время визита в Пекин и провел встречи с китайским коллегой Ван И.

Вероятно, Лавров проинформирует партнеров из КНДР об итогах пекинских встреч. Однако наиболее ожидаемым пунктом повестки обещает стать согласование возможного визита Путина в эту страну. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что у российского лидера имеется официальное приглашение, однако сроки возможного визита "будут согласовываться по дипломатическим каналам". Представитель Кремля не исключил, что вопрос прояснится в ходе рабочей поездки главы МИД.

Как анонсировала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, Лавров в Пхеньяне затронет "широкий круг вопросов двусторонних отношений и проблематики Корейского полуострова".

Двусторонняя повестка

Дипломат отмечала, что конкретные направления сотрудничества двух стран в практических областях будут также рассмотрены в рамках запланированной на ноябрь 10-й сессии межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству. Стоит ожидать, что некоторые вопросы будут затронуты и в ходе нынешнего визита Лаврова.

Посол РФ в КНДР Александр Мацегора сообщил журналистам, что сейчас делается "все необходимое для скорейшего перезапуска механизма торгово-экономических отношений". Он подчеркнул, что посольство, министерства и ведомства РФ, а также компании и отдельные бизнесмены готовы к этой работе. В то же время российская сторона, по словам посла, фиксирует и деловой настрой коллег из КНДР.