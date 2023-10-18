17 октября, 21:38,
обновлено 17 октября, 21:46
Палестино-израильский конфликт

Медведев возложил на США вину за атаку на больницу в Газе

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Зампредседателя Совета безопасности РФ также назвал нападение на госпиталь военным преступлением

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа чудовищным военным преступлением, ответственность за которое несут США.

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"Чудовищный удар по больнице в секторе Газа, безусловно, является военным преступлением. И финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее арабские СМИ сообщили о взрывах в центральных районах Газы, в результате которых сильно пострадала территория одной из местных больниц. По утверждению телеканала Al Hadath, причиной случившегося мог стать удар израильских ВВС. В результате удара, по последним данным телеканала Al Arabiya, число погибших и пострадавших превысило 800. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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