Медведев возложил на США вину за атаку на больницу в Газе

Зампредседателя Совета безопасности РФ также назвал нападение на госпиталь военным преступлением

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа чудовищным военным преступлением, ответственность за которое несут США.

"Чудовищный удар по больнице в секторе Газа, безусловно, является военным преступлением. И финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее арабские СМИ сообщили о взрывах в центральных районах Газы, в результате которых сильно пострадала территория одной из местных больниц. По утверждению телеканала Al Hadath, причиной случившегося мог стать удар израильских ВВС. В результате удара, по последним данным телеканала Al Arabiya, число погибших и пострадавших превысило 800.