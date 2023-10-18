Антонов назвал решение США о направлении Украине ракет ATACMS грубейшей ошибкой

Такой шаг будет иметь серьезные последствия, считает посол РФ в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Администрация США допустила грубейшую ошибку, решив поставлять Украине тактические ракеты ATACMS, последствия этого шага будут очень серьезными. Об этом заявил во вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Решение Белого дома о направлении украинцам дальнобойных ракет - грубейшая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер. Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений", - указал дипломат, комментируя поставки американской стороной киевскому режиму дальнобойных ракет ATACMS.

"Мы неоднократно предостерегали администрацию от опрометчивых шагов. Разъясняли, что накачка вооружениями киевского режима серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность. Соединенные Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией", - подчеркнул посол.

"Содействие и поощрение администрацией бесчинств режима Зеленского делают США прямым соучастником его преступлений. Киев целенаправленно использует поставки из Вашингтона для ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям, - отметил Антонов. - На расстановку сил в зоне СВО никакие американские "подарки" не повлияют. Все задачи специальной военной операции будут выполнены".

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон ранее подтвердила, что США передали Украине тактические ракеты ATACMS с дальностью полета 165 км.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, не уточнив источник информации, что украинские войска при атаке на город Бердянск Запорожской области в ночь на вторник впервые использовали ракеты ATACMS, снабженные кассетной боевой частью. Также был нанесен ракетный удар по Скадовску в Херсонской области, два мирных жителя получили ранения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В пресс-службе губернатора пояснили ТАСС, что, по предварительным данным, украинские войска использовали ATACMS.