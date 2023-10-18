18 октября, 02:43,
обновлено 18 октября, 02:58

Путин заявил, что РФ и Китай разделяют стремление к равноправному сотрудничеству в мире

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (слева направо). Сергей Савостьянов/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (слева направо)
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Москва приглашает заинтересованные страны к развитию Севморпути, где навигация скоро станет круглогодичной, также заявил президент России

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Россия и Китай, как и большинство стран мира, разделяют стремление к равноправному сотрудничеству при уважении права каждого государства на собственную модель развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на открытии третьего форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине.

"Мы неоднократно отмечали, что Россия и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству в целях достижения всеобщего устойчивого и долгосрочного экономического прогресса и социального благополучия при уважении цивилизационного разнообразия и права каждого государства на собственную модель развития", - сказал президент.

РФ приглашает заинтересованные страны к развитию Севморпути, где навигация скоро станет круглогодичной, также заявил президент России. 

"Что касается Северного морского пути, то Россия не просто предлагает партнерам активно использовать его транзитный потенциал. Скажу больше - мы приглашаем заинтересованные государства к прямому участию в его развитии", - сказал глава российского государства на форуме "Один пояс - один путь". "Готовы обеспечить надежную ледовую проводку, связь и снабжение", - заверил Путин.

Российский лидер обратил внимание на то, что "уже со следующего года навигация для грузовых судов ледового класса на всем протяжении Северного морского пути станет круглогодичной". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи ЦзиньпинФорум "Один пояс - один путь" в ПекинеВизит Путина в Пекин
© Информационное агентство ТАСС
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