Путин заявил, что РФ и Китай разделяют стремление к равноправному сотрудничеству в мире

Москва приглашает заинтересованные страны к развитию Севморпути, где навигация скоро станет круглогодичной, также заявил президент России

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Россия и Китай, как и большинство стран мира, разделяют стремление к равноправному сотрудничеству при уважении права каждого государства на собственную модель развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на открытии третьего форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине.

"Мы неоднократно отмечали, что Россия и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству в целях достижения всеобщего устойчивого и долгосрочного экономического прогресса и социального благополучия при уважении цивилизационного разнообразия и права каждого государства на собственную модель развития", - сказал президент.

РФ приглашает заинтересованные страны к развитию Севморпути, где навигация скоро станет круглогодичной, также заявил президент России.

"Что касается Северного морского пути, то Россия не просто предлагает партнерам активно использовать его транзитный потенциал. Скажу больше - мы приглашаем заинтересованные государства к прямому участию в его развитии", - сказал глава российского государства на форуме "Один пояс - один путь". "Готовы обеспечить надежную ледовую проводку, связь и снабжение", - заверил Путин.

Российский лидер обратил внимание на то, что "уже со следующего года навигация для грузовых судов ледового класса на всем протяжении Северного морского пути станет круглогодичной".