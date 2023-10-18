18 октября, 03:53,
обновлено 18 октября, 03:55
Визит Путина в Пекин

Путин и Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры в Пекине

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Сергей Савостьянов/ POOL/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
© Сергей Савостьянов/ POOL/ ТАСС

Ожидается, что президент РФ и председатель КНР обменяются мнениями по международным делам и обсудят двусторонние отношения

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Российско-китайские переговоры в расширенном составе начались в Пекине. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Доме народных собраний в китайской столице.

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В возглавляемую Путиным делегацию РФ также вошли два вице-премьера - Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, главы МИД, Минфина, Минэкономразвития, Минвостокразвития, Центробанка и других ведомств. В числе представителей бизнеса - руководители "Газпрома" и "Роснефти" Алексей Миллер и Игорь Сечин, главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, а также Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко и многие другие.

Несмотря на занятость Си Цзиньпина как хозяина третьего международного форума "Один пояс - один путь", на полях которого проходит встреча, в России рассчитывают, что это будут полномасштабные переговоры и лидеры "сверят часы" по всей повестке двусторонних отношений, а также откровенно проведут детальный обмен мнениями по международным делам, по региональным конфликтам, включая Украину. Как анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин, скорее всего, даст свою оценку нынешнему состоянию дел в ходе специальной военной операции, а председатель КНР поделится своим мнением. Российская сторона допускает, что в повестке будет и обострение палестино-израильского конфликта.

  

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи ЦзиньпинВизит Путина в Пекин
© Информационное агентство ТАСС
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