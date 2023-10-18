Якутск и Харбин договорились о развитии сотрудничества

Представители власти российского и китайского городов подписали план совместных мероприятий на 2023-2025 годы

ЯКУТСК, 18 октября. /ТАСС/. План совместных мероприятий на 2023-2025 гг. подписан между городами Якутск и Харбин (КНР), сообщили в пресс-службе окружной администрации Якутска.

Делегация Якутии во главе с руководителем республики Айсеном Николаевым находится в КНР с рабочим визитом. В рамках визита состоялась встреча главы Якутска Евгения Григорьева с мэром Харбина Чжан Цисяном.

"На встрече стороны обсудили дальнейшие планы по развитию сотрудничества между городами Якутск и Харбин. <…> Во время встречи стороны подписали план совместных мероприятий на 2023-2025 гг. в области торгово-экономической деятельности, городского хозяйства, образования и культуры и др.", - говорится в сообщении.

Также подписано соглашение о сотрудничестве в сфере архивного дела между муниципальным архивом Якутска и Харбинским городским архивом.

Сотрудничество Якутска и Харбина началось в 2005 году, в 2007-м было подписано соглашение об установлении побратимских связей.