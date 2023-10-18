Володин рассчитывает на отзыв авторами проекта о праве отбывших заключение быть учителями

Спикер Госдумы заявил, что "эта инициатива приведет к ошибкам"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассчитывает, что авторы законопроекта о наделении лиц с погашенной судимостью за особо тяжкие преступления правом работать педагогами отзовут свою инициативу. В противном случае проект придется отклонить, написал он в Telegram-канале.

В понедельник группа депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия" внесла на рассмотрение палаты законопроект, дополняющий Трудовой кодекс РФ новой нормой, согласно которой комиссия по делам несовершеннолетних сможет рассматривать заявления россиян с погашенной судимостью за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления и принимать решения о разрешении или запрете им заниматься педагогической деятельностью.

"Надеюсь, авторы законопроекта отзовут свою инициативу и не будут доводить ее до заседания Государственной думы. Иначе ее придется отклонить", - отметил Володин, подчеркнув, что законопроект уже вызвал активное обсуждение.

Он добавил, что накануне обсудил проект в приоритетном порядке с членами Совета Госдумы. "По общему мнению, эта инициатива приведет к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям. Более чем уверен, так думает подавляющее большинство родителей - они готовы доверить своего ребенка только людям с безупречной репутацией", - подчеркнул спикер Госдумы.

Помимо этого, отметил Володин, по мнению правового управления Госдумы, "инициатива не согласуется со статьями 331 и 351 Трудового кодекса".